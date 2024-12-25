Медведев обошёл легендарного Сампраса по призовым за карьеру. Выше Даниила лишь 5 игроков

По общей сумме призовых за карьеру Медведев занимает шестое место. В этом сезоне он оставил позади легендарного Пита Сампраса, который 14 раз выигрывал турниры «Большого шлема». Впереди Медведева по заработкам за карьеру только «Большая тройка» (Новак Джокович, Рафаэль Надаль, Роджер Федерер), которая одно время считалась «Большой четвёркой» (Энди Маррей), а также Александр Зверев, который пока не выиграл ни одного турнира «Большого шлема», зато дважды брал Итоговый и семь раз — «Мастерсы». Ну, а то, что в топ-10 уже входят Карлос Алькарас и Янник Синнер, которым на двоих всего 44 года, не должно удивлять. Сейчас призовые в теннисе гораздо выше, если сравнивать с теми годами, когда играл Сампрас и другие мастера прошлых десятилетий.