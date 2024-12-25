Медведев обошёл легендарного Сампраса по призовым за карьеру. Выше Даниила лишь 5 игроков

В последнюю неделю декабря ATP наконец-то подвела финансовые итоги сезона-2024. Призовые теннисистов, заработанные ими за выступления на турнирах, были известны и раньше, однако бонусные выплаты за «Мастерсы» и «пятисотники» стали известны только теперь. По итогам сезона в топ-20 попали трое россиян. И лучший из них — Даниил Медведев, занявший пятое место в общей таблице.
В этом году Медведев, к сожалению, не завоевал ни одного титула. Однако общий уровень его выступлений был весьма высок. Самые крупные суммы Даниил брал на турнирах «Большого шлема»: финал Australian Open принёс ему 1 млн 725 тыс. австралийских долларов (около $ 1,077 млн), полуфинал Уимблдона — £ 715 тыс. ($ 913 тыс.), четвертьфинал US Open — $ 530 тыс. На Итоговом чемпионате ATP россиянин одержал лишь одну победу и не вышел из группы, но заработал за это $ 727 500. А в качестве бонусов ему начислили $ 903 904. В итоге призовые чемпиона US Open 2021 года за сезон-2024 составили $ 6 519 660.
Из наших помимо Медведева в первую десятку по призовым попал Андрей Рублёв, занявший в ней седьмое место. Главное достижение Рублёва в сезоне — разумеется, титул на «Мастерсе» в Мадриде, где он победил, в частности, Карлоса Алькараса. В столице Испании Андрей заработал € 963 225 (чуть более $ 1 млн). На турнире той же категории в Монреале россиянин дошёл до финала, но проиграл и заработал за турнир $ 573 090. Выход в четвертьфинал Australian Open принёс Рублёву 600 тыс. австралийских долларов (почти $ 375 тыс.), а выход в ⅛ финала US Open — $ 325 тыс. Наконец, на Итоговом он не выиграл ни одного матча, но получил за участие $ 331 тыс., а бонусами собрал $ 1 459 032. По бонусам Андрей занял третье место, уступив лишь Яннику Синнеру и Александру Звереву.
А Карен Хачанов, третий россиянин в списке наиболее высокооплачиваемых игроков, замкнул топ-20. На Australian Open Хачанов дошёл до четвёртого круга и заработал за это 375 тыс. австралийских долларов ($ 234 тыс.), а за титул на «250-нике» в Дохе — $ 212 300. В середине сезона Карену похвастаться особо нечем, зато концовку он провёл ударно. Завоевав титул в Алма-Ате, Хачанов заработал почти $ 158 тыс., за финал Вены — € 248 540 ($ 259 тыс.), а за полуфинал «Мастерса» в Париже — ещё больше, € 274 425 (почти $ 286 тыс.) А бонусные выплаты составили $ 370 520.
Если говорить о лидерах, то тут без сюрпризов. Янник Синнер находится в своей лиге как в рейтинге ATP, так и по сумме призовых. В этом сезоне Синнер выиграл два мэйджора — Australian Open и US Open. Первый из этих титулов принёс итальянцу 3,15 млн австралийских долларов (немногим менее $ 2 млн), второй — $ 3,6 млн. За победы на «Мастерсах» в Майами и в Шанхае Янник заработал $ 1,1 млн, а в Цинциннати — чуть меньше, $ 1,05 млн. Ну, а на Итоговом, пройденном без поражений, призовые первой ракетки мира составили $ 4 881 100, и отныне это абсолютный рекорд на отдельно взятом турнире. Бонусами Синнер получил $ 2 789 554, и общая сумма его призовых составила $ 19 735 703.
Также стоит отметить, что из теннисистов, лучше выступающих в парном разряде, чем в одиночном, в топ-20 попал только Джордан Томпсон. В одиночке он 26-я ракетка мира, а в паре — третья. Но даже при этом его заработки за парный разряд оказались меньше, чем за одиночный, составив $ 1 209 406 и $ 1 683 840 соответственно.
По общей сумме призовых за карьеру Медведев занимает шестое место. В этом сезоне он оставил позади легендарного Пита Сампраса, который 14 раз выигрывал турниры «Большого шлема». Впереди Медведева по заработкам за карьеру только «Большая тройка» (Новак Джокович, Рафаэль Надаль, Роджер Федерер), которая одно время считалась «Большой четвёркой» (Энди Маррей), а также Александр Зверев, который пока не выиграл ни одного турнира «Большого шлема», зато дважды брал Итоговый и семь раз — «Мастерсы». Ну, а то, что в топ-10 уже входят Карлос Алькарас и Янник Синнер, которым на двоих всего 44 года, не должно удивлять. Сейчас призовые в теннисе гораздо выше, если сравнивать с теми годами, когда играл Сампрас и другие мастера прошлых десятилетий.
Александр Насонов
Призовые теннисистов за карьеру, $
- Новак Джокович (Сербия) — 185 065 269
- Рафаэль Надаль (Испания) — 134 946 100
- Роджер Федерер (Швейцария) — 130 594 339
- Энди Маррей (Великобритания) — 64 687 542
- Александр Зверев (Германия) — 50 213 201
- Даниил Медведев (Россия) — 45 126 978
- Пит Сампрас (США) — 43 280 489
- Карлос Алькарас (Испания) — 37 854 976
- Стэн Вавринка (Швейцария) — 37 250 116
- Янник Синнер (Италия) — 37 238 688