Арина Соболенко рассказала, как относится к своей внешности

«Моя позиция в том, что каждая девушка красива по-своему. У всех свои плюсы, минусы, мы все неидеальны. Если я начну загоняться по своей внешности, наносить макияж на корт, то это уже будет не про теннис, а чтобы облегчить свои комплексы. Я не переживаю. Есть какие-то минимальные вещи, которые можно делать, чтобы выглядеть ухоженно, аккуратно. Мне кажется, этого достаточно на корте, поскольку ты там не для того, чтобы красоваться», — сказала Соболенко в интервью на YouTube-канале BB Tennis.