Медведев и Рублёв не зря матерятся на корте. Это помогает им побеждать — доказано учёными

Вероятно, самый яркий пример подобного явления произошёл на «Мастерсе» в Мадриде. В третьем круге Андрею пришлось помучиться с испанцем Алехандро Давидович-Фокиной (7:6, 6:4). В первом сете у Рублёва не очень шла игра, из-за чего он ругался. На тай-брейке россиянин уступал 0:5, но не посыпался и вырвал победу в партии, а затем и в матче. После этого Рублёв взял в столице Испании второй «Мастерс» в своей карьере, выбив из сетки Карлоса Алькараса и легко разобравшись с остальными соперниками. Ближе всего к вылету Андрей был именно в противостоянии с Давидович-Фокиной. Кто знает, как бы для него закончился турнир, если бы он максимально сдержанно вёл себя в этой встрече.