Бублик назвал позорной игру Надаля и Маррея перед завершением карьеры

«Хочется уйти на пике. Понятно, что я не Рафа, моё наследие будет гораздо меньше, если его можно назвать таковым. То, что происходило с Энди Марреем и Рафой, — это цирк. По‑другому назвать это я не могу. Люди добились всего, на них даже мы, теннисисты, смотрели с открытым ртом в раздевалке, а потом ты видишь кого‑то из них лысым и старым.



Понятно, что он уже не тот и никогда не будет прежним. На мой взгляд, это даже позор, а не цирк. Наверное, так будет правильнее сказать. Хотя Рафа всё‑таки ещё нормально ушел… “— сказал Бублик в интервью “Матч ТВ”.