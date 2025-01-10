«Жду много интересного». Медведев открывает сезон: русский Новый год, режим разрушителя, Синнер и Алькарас

«Честно говоря, подготовка была отличной. Не хочу произносить слишком громких слов, но ощущение, что провел одну из лучших предсезонок. У меня было достаточно времени, мы работали где-то пять недель, что довольно много. Год назад делал то же самое и не проводил турниры [до Australian Open]. По моему мнению, [сезон] начинается слишком рано. Особенно для меня. Я не праздную [католическое] Рождество 25 декабря. В России очень важна ночь с 31 декабря и 1 января, когда русский Санта Клаус приходит, дарит подарки и так далее. Чувствую, что я в таком возрасте, когда не хочу [куда-то ехать на турнир], просто хочу быть дома. Не думаю, что буду играть где-то до Australian Open, потому что мне очень нравится проводить это время с моей семьей, которая растет. Да, у меня ощущение, что сезон начинается слишком рано, но чувствую себя отлично, потому что это дает мне дополнительное время для тренировок. Думаю, мы увидим у меня много интересных вещей. Сам этого жду», — сказал Медведев.