Алькарас о новой технике на подаче: «Во время тренировочных матчей бывают геймы, когда я все делаю неправильно»

«Раньше одной из главных проблем на подаче был ритм. Я не мог поймать хороший ритм. Думаю, с новой техникой я смогу ловить хороший ритм, постоянно попадать в нужную точку. Мне нужно улучшать точность подачи — и хороший ритм с этим поможет. Это я и ищу. Сейчас я постоянно думаю о технике — постоянно напоминаю себе, как мне нужно выполнять движение. Во время тренировочных матчей бывают геймы, когда я все делаю неправильно. Но с каждым днем получается все лучше и лучше. Но я думаю, что с подачей все будет очень хорошо. Я начну подавать на автомате. Это станет естественно. Но сейчас я все еще над этим работаю».