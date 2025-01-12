Маррей о Джоковиче: «В ближайшие пару лет он может стать величайшим спортсменом в истории»

«За последние несколько лет Новак за счет всех установленных рекордов закрепил за собой звание лучшего теннисиста в истории. В ближайшие пару лет он может стать величайшим спортсменом в истории — если в 38−39 лет будет выигрывать “Большие шлемы”, побеждать Карлоса Алькараса и Янника Синнера в больших матчах. И мне интересно в этом поучаствовать. Я смотрел его матчи в прошлом году, и бывали моменты, когда ему чего-то не хватало. Но это не касается на Олимпиаде. Травма прямо перед Олимпиадой, наверное, заставила его сосредоточиться. Он отлично провел “Уимблдон”, там был тяжелый финал, но после операции на колене это был невероятный результат. Когда он был полностью мотивирован и сосредоточен, он выиграл Олимпиаду. Нет ничего удивительного, что после этого наступил небольшой спад — он поставил себе одну цель на год и достиг последнего, чего ему не хватало. Так что для нас с его командой важнее всего найти мотивацию».