Виландер о Радукану: «Если она будет на 100% готова физически, то войдет в топ-10 до конца 2025-го»

Есть очень много положительных моментов: ее техника, теннисный IQ, ее готовность работать и желание вернуться. Единственный отрицательный момент — это то, что ее организм, кажется, не справляется. Но если Эмма будет здорова, то в какой-то момент она должна войти в топ-10. И в ближайшие 10−12 лет с ней, скорее всего, придется считаться. И если она будет на 100% готова физически, то войдет в топ-10 до конца 2025-го".Радукану в Австралии покусали муравьи — которые могут убить человека.