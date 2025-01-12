Рыбакина о целях: «Отыграть сезон от начала до конца и, конечно, брать большие титулы»

Моя цель на корте — отыграть сезон от начала до конца и, конечно, брать большие титулы. В прошлом году после Мельбурна у меня начались проблемы со сном, с которыми я очень долго боролась. Конечно, было непросто. И два месяца, во время которых я вообще не тренировалась, мне очень помогли. За пределами корта я счастлива. Наконец получила водительские права. Это меня очень радует".