Мирра Андреева о том, чему научила тренера Кончиту Мартинес: «Теперь все смеются над ее шутками — благодаря мне»

«Нет (смеется).Все зависит от настроения. И от того, хорошо ли я работаю. Скажу, что как тренер она ок (смеется). Господи, у меня будут проблемы. Так что остановимся».Также Андреева рассказала, чему ее научила Мартинес. «С ней я стала ближе к тому, чтобы быть бесстрашной. Раньше я бы никогда не пошла к сетке на матчболе. Но тут решила попробовать. К тому же Мари тащила каждый мяч, я так устала, уже думала: “Да ладно, сколько можно”. Поэтому решила пойти вперед и закончить все сама».Кроме того, россиянка ответила, чему она научила Мартинес. «Ничему (смеется).Думаю, со мной у нее улучшилось чувство юмора. Раньше оно было не очень. А теперь все смеются над ее шутками — благодаря мне».