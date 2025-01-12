Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Опелка о Джоковиче: «Образно говоря, он застрелил Бэмби»

В начале сезона американец обыграл 24-кратного чемпиона «Большого шлема» на турнире в Брисбене.

Источник: Спортс"

«Понимаю, что не все болельщики его любят. Но в баскетболе есть спор про Леброна и Джордана, а в теннисе все понятно. Он играл, когда Роджер и Рафа были на пике! Образно говоря, он застрелил Бэмби. Но он единственный спортсмен, который пришел, когда два великих были на пике — и обошел их. Статистика это подтверждает. И даже на Олимпиаде. Помню, как смотрел его матч с друзьями, и они говорили: “Это его последний шанс, он зажмется, как на US Open-2021 против Медведева”. Но я видел совершенно другое: даже с больным коленом, чем больше на него давление, тем он сильнее. Он не ломается. Никогда».