Самсонова поднялась на 21-е место в рейтинге WTA

ТАСС, 12 января. Российская теннисистка Людмила Самсонова переместилась с 26-й на 21-ю строчку рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована на сайте организации.
На этой неделе на турнире WTA в Аделаиде Самсонова дошла по полуфинала, но не смогла доиграть матч против американки Мэдисон Киз. После первого сета россиянка брала медицинскую паузу.
Белоруска Арина Соболенко по-прежнему лидирует в рейтинге WTA, второе место занимает полька Ига Свёнтек, третье — американка Коко Гауфф.
В топ-100 мирового рейтинга из россиянок также входят Дарья Касаткина (10-е место), Диана Шнайдер (13), Мирра Андреева (15), Анна Калинская (16), Екатерина Александрова (31), Анастасия Павлюченкова (32), Анастасия Потапова (36), Полина Кудерметова (57), Камилла Рахимова (62), Анна Блинкова (73), Вероника Кудерметова (75) и Эрика Андреева (86).
В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) на две строчки поднялся Павел Котов, теперь он занимает 97-е место. Также в топ-100 рейтинга из россиян входят Даниил Медведев (5-е место), Андрей Рублев (9), Карен Хачанов (19) и Роман Сафиуллин (63).