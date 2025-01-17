Жоао Фонсека: «Мечтаю играть в туре — в настоящем туре, где играют ребята из топ-50»

"Опыт Лоренцо сыграл очень большую роль. У него больше опыта в пятисетовых матчах. Когда такой опыт есть, ты лучше знаешь, когда нужно нажать. И мне нужен такой опыт. Нужно больше работать, чтобы сосредоточенно проводить весь матч и быть ко всему готовым.