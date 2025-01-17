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Мама Шнайдер ушла с трибун по ходу матча с Векич

Как сообщает журналист Максим Янчевский, это случилось после первого сета третьего круга против Донны Векич. Шнайдер проиграла его на тай-брейке.

Источник: Спортс"

«Мама ушла с матча Дианы со словами “Вся надежда на вас”, — написал Янчевский в своем телеграм-канале.

После первого круга Шнайдер рассказывала, что выгнала маму с трибун — чтобы поберечь нервы.