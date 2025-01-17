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Соболенко о победе над Таусон: «Сегодня я играла и думала про себя: “Подруга, ты жесткая”

Она обыграла датчанку в третьем круге Australian Open — 7:6 (5), 6:4.

Источник: Спортс"

"Отличная битва. Соперника показывала невероятный теннис, было очень тяжело. Я очень рада, что просто держалась в игре, выжимала из себя максимум, чтобы победить.

И, конечно, какая же потрясающая атмосфера. Спасибо огромное за поддержку.

Условия для подачи очень сложные — мячи медленные, корт медленный. Но когда в первом сете мы обменивались брейками (матч начался с семи брейков подряд — Спортс«“), я старалась не унывать, подбадривала себя. Было очень важно отыгрывать брейки. И я очень рада, что взяла первый сет и выиграла матч.

Сегодня я играла и думала про себя: «Подруга, ты жесткая». Я выжимала из себя все и боролась до конца. И спасибо зрителям за поддержку — вы мне очень помогали".