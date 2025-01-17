Соболенко о победе над Таусон: «Сегодня я играла и думала про себя: “Подруга, ты жесткая”

Условия для подачи очень сложные — мячи медленные, корт медленный. Но когда в первом сете мы обменивались брейками (матч начался с семи брейков подряд — Спортс«“), я старалась не унывать, подбадривала себя. Было очень важно отыгрывать брейки. И я очень рада, что взяла первый сет и выиграла матч.