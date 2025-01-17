Павлюченкова на вопрос, действительно ли она считает себя слишком старой для тура: «После некоторых длинных розыгрышей — да»

"Я сейчас не думаю о качестве тенниса — я же выиграла (улыбается). Эмоции, ты просто радуешься — даже если плохо играла.
Но уровнем я тоже довольна. Условия были непростыми, соперница тоже — она борется до конца. И я хотела реализовывать свой план.
Конечно, я хотела играть агрессивно с начала и до конца, не давать ей возможности подрезать и так далее. Было непросто, но у меня хорошо получилось".
Также Павлюченкова ответила на вопрос, считает ли себя возрастной теннисисткой. Перед матчем она написала в соцсетях: «Я слишком старая для тура, но я все еще в тюрьме».
"После некоторых длинных розыгрышей — да. Я поворачиваюсь к стенке и просто прошу себя дышать.
Но психологически мне помогало то, что соперница еще старше меня (смеется). Я убеждала себя: «Ты моложе, шевели… Ногами», — сказала Павлюченкова.
После интервью она написала на камере: «Слишком старая, но не останавливаюсь».