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Векич о матче со Шнайдер: «В следующей жизни хочу быть левшой»

В третьем круге Australian Open хорвата отыграла подачу на матч и победила — 7:6 (4), 6:7 (3), 7:5.

Источник: Спортс"

"Было тяжело. Очень жарко, и соперница играла невероятно. В следующей жизни я хочу быть левшой. Не помню, когда я последний раз обыгрывала левшу.

Это был невероятный матч. И теперь меня ждет ванна со льдом".