Векич о матче со Шнайдер: «В следующей жизни хочу быть левшой»

"Было тяжело. Очень жарко, и соперница играла невероятно. В следующей жизни я хочу быть левшой. Не помню, когда я последний раз обыгрывала левшу.
Это был невероятный матч. И теперь меня ждет ванна со льдом".
В третьем круге Australian Open хорвата отыграла подачу на матч и победила — 7:6 (4), 6:7 (3), 7:5.
"Было тяжело. Очень жарко, и соперница играла невероятно. В следующей жизни я хочу быть левшой. Не помню, когда я последний раз обыгрывала левшу.
Это был невероятный матч. И теперь меня ждет ванна со льдом".