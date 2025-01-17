Бадоса о поддержке Циципаса: «Кажется, он нервничал сильнее меня»

— Кажется, ты предложила ему взять ракетку и самому выйти на корт…
— Я говорила это тренеру.
Он меня очень поддерживал, давал отличные советы — рисковать, играть агрессивно. Он болел за меня в каждом розыгрыше — и, кажется, нервничал сильнее меня.
В третьем круге она обыграла Марту Костюк — 6:4, 4:6, 6:3.
— Кажется, ты предложила ему взять ракетку и самому выйти на корт…
— Я говорила это тренеру.
Он меня очень поддерживал, давал отличные советы — рисковать, играть агрессивно. Он болел за меня в каждом розыгрыше — и, кажется, нервничал сильнее меня.