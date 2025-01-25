Кафельников пошутил по поводу рекорда Овечкина

«Из 20 следующих шайб 15 будут забиты в пустые ворота», — написал Кафельников.
В ночь на 24 января «Вашингтон» обыграл «Сиэтл Кракен» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Хоккеист отличился на 57-й минуте поединка, поразив пустые ворота, его ассистентами выступили Тревор ван Римсдайк и Джейкоб Чикран. Овечкин сделал счет 3:0, тем самым установив окончательный результат в матче.
Овечкин продолжает погоню за снайперским рекордом канадского хоккеиста Уэйна Гретцки по заброшенным шайбам в НХЛ. На данный момент на счету капитана «Вашингтона» 875 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ, он отстает от Гретцки на 19 голов.