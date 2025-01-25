Кафельников пошутил по поводу рекорда Овечкина

Овечкин продолжает погоню за снайперским рекордом канадского хоккеиста Уэйна Гретцки по заброшенным шайбам в НХЛ. На данный момент на счету капитана «Вашингтона» 875 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ, он отстает от Гретцки на 19 голов.