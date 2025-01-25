Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кафельников пошутил по поводу рекорда Овечкина

Олимпийский чемпион в одиночном разряде Евгений Кафельников пошутил по поводу рекорда российского нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. Соответствующий пост он опубликовал в своих социальных сетях.

Источник: РИА "Новости"

«Из 20 следующих шайб 15 будут забиты в пустые ворота», — написал Кафельников.

В ночь на 24 января «Вашингтон» обыграл «Сиэтл Кракен» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Хоккеист отличился на 57-й минуте поединка, поразив пустые ворота, его ассистентами выступили Тревор ван Римсдайк и Джейкоб Чикран. Овечкин сделал счет 3:0, тем самым установив окончательный результат в матче.

Овечкин продолжает погоню за снайперским рекордом канадского хоккеиста Уэйна Гретцки по заброшенным шайбам в НХЛ. На данный момент на счету капитана «Вашингтона» 875 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ, он отстает от Гретцки на 19 голов.

Сиэтл
0:3
0:0, 0:2, 0:1
Вашингтон
Хоккей, НХЛ, Неделя 17
24.01.2025, 06:00 (МСК UTC+3)
Climate Pledge Arena, 17151 зритель
Главные тренеры
Дэн Байлсма
Спенсер Карбери
Вратари
Джой Даккорд
(Джой Даккорд, Джой Даккорд, Джой Даккорд)
Чарли Линдгрен
2-й период
24:36
Алексей Протас
33:12
Тэйлор Рэддиш
38:05
Итэн Фрэнк
3-й период
56:32
Александр Овечкин
(Тревор ван Римсдайк, Джейкоб Чикран)
Лучшие игроки матча
Статистика
0
Штрафное время
2
1
Игра в большинстве
0
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит