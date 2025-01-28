«Дико бесит». Павлюченкова высказалась о поражении от Соболенко на Australian Open — 2025

Согласно нашей тактике, я стояла близко к корту, чтобы Арина не задавила своим авторитетом и скоростью первой. Из-за этого мне было тяжело в конце найти баланс. Хотелось побеждать через розыгрыши, но, если ты не выступаешь против неё глубоко и хорошо, она сразу забивает. Хочешь рискнуть, где-то остро действовать — ошибаешься. Вот этот баланс было сложно найти. Ещё был очень дурацкий ветер с одной стороны. Ну и, конечно, подача, она у Арины лучше, чем у меня. Где-то в конце я уже подсела, подустала. Она и за счёт подачи, конечно, играет«, — сказала Павлюченкова в эфире YouTube-канала “Больше!”.