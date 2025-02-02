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Рублев высказался о поражении от 102-й ракетки мира

Российский теннисист Андрей Рублев высказался о поражении от 102-й ракетки мира американца Александара Ковачевича. Об этом пишет Midi Librе.

Источник: AP 2024

«Мой уровень сейчас далек от уровня топ-10. Что есть, то есть. Он провел хороший матч, заслужил победу и играл гораздо свободнее меня», — заявил Рублев.

Рублев проиграл Ковачевичу в полуфинале турнира в Монпелье (Франция). Встреча завершилась со счетом 7:5 6:4 в пользу американца.

Ранее Рублев рассказал о борьбе с нервными срывами. «Когда что-то заводит и делает вас эмоциональным, агрессивным или напряженным, происходит что-то глубоко внутри, что вы не принимаете. Как только вы станете честны с собой, то сможете сдерживаться», — заявил российский теннисист.