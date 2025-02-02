Рублев высказался о поражении от 102-й ракетки мира

Ранее Рублев рассказал о борьбе с нервными срывами. «Когда что-то заводит и делает вас эмоциональным, агрессивным или напряженным, происходит что-то глубоко внутри, что вы не принимаете. Как только вы станете честны с собой, то сможете сдерживаться», — заявил российский теннисист.