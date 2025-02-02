Александрова выиграла теннисный турнир в Австрии, победив в финале украинку Ястремскую

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Россиянка Екатерина Александрова обыграла украинку Даяну Ястремскую в финальном матче турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в австрийском Линце.
Встреча завершилась со счетом 6:2, 3:6, 7:5 в пользу Александровой, которая имела на турнире четвертый номер посева. Ястремская была посеяна под пятым номером.
Александрова в третий раз сыграла в финале турнира в Линце. Ранее россиянка доходила до решающего матча на австрийских кортах в 2018 и 2024 годах, но уступила итальянке Камиле Джорджи (3:6, 1:6) и Елене Остапенко из Латвии (2:6, 3:6) соответственно.
Александровой 30 лет, она занимает 30-е место в рейтинге WTA. На счету спортсменки теперь пять титулов под эгидой организации. Лучшим результатом россиянки на турнирах Большого шлема является выход в четвертый круг Уимблдона в 2023 году.
Ястремской 24 года, она располагается на 72-й позиции мирового рейтинга. В ее активе три титула WTA. В 2024 году украинка дошла до полуфинала Открытого чемпионата Австралии, показав лучший результат на турнирах Большого шлема.
Турнир в Линце относится к категории WTA 500. Общий призовой фонд соревнований составил $1 млн 064 тыс. Из россиянок турнир выигрывали Надежда Петрова (2005), Мария Шарапова (2006) и Анастасия Потапова (2023).