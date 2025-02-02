Александрова выиграла теннисный турнир в Австрии, победив в финале украинку Ястремскую

Александрова в третий раз сыграла в финале турнира в Линце. Ранее россиянка доходила до решающего матча на австрийских кортах в 2018 и 2024 годах, но уступила итальянке Камиле Джорджи (3:6, 1:6) и Елене Остапенко из Латвии (2:6, 3:6) соответственно.