Саснович вышла в четвертьфинал турнира WTA-250 в Румынии

Сегодня в матче ⅛ финала белоруска, занимающая 128-е место в мировом рейтинге, переиграла в двух партиях канадскую теннисистку Марину Стакушич, у которой 99-я позиция, — 6:3, 7:5. Встреча продолжалась 1 час 37 минут. В матче за попадание в полуфинал соперницей Саснович будет украинка Ангелина Калинина (49-й номер рейтинга WTA).