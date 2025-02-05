Саснович вышла в четвертьфинал турнира WTA-250 в Румынии

Сегодня в матче ⅛ финала белоруска, занимающая 128-е место в мировом рейтинге, переиграла в двух партиях канадскую теннисистку Марину Стакушич, у которой 99-я позиция, — 6:3, 7:5. Встреча продолжалась 1 час 37 минут. В матче за попадание в полуфинал соперницей Саснович будет украинка Ангелина Калинина (49-й номер рейтинга WTA).
В 1/16 финала Александра Саснович почти за три часа одолела в трехсетовом поединке испанку Джессику Бузас Манейро (58) — 6:7 (0:7), 7:5, 6:4. В первом круге парного разряда Саснович и польская теннисистка Катажина Питер выиграли у бельгийско-американского тандема Кимберли Циммерман / Куинн Глисон — 6:2, 6:0 и вышли в четвертьфинал.
На старте парного разряда соревнований WTA-125 в индийском Мумбае с призовым фондом $115 тыс. белоруска Ирина Шиманович и россиянка Мария Козырева проиграли российско-британскому тандему Анастасия Тихонова / Эден Силва — 2:6, 3:6.
Турниры в Индии и Румынии финишируют 9 февраля.