Теннисиста Синнера дисквалифицировали на три месяца за нарушение антидопинговых правил

ОТТАВА, 15 февраля. /ТАСС/. Лидер рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) итальянец Янник Синнер дисквалифицирован на три месяца за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщила пресс-служба Всемирного антидопингового агентства (WADA).
Дисквалификация завершится 4 мая. Теннисист сможет вернуться к тренировкам 13 апреля.
«WADA заключило соглашение об урегулировании дела итальянского теннисиста Янника Синнера, согласно которому игрок согласился на трехмесячный период дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. В свете соглашения об урегулировании дела WADA официально отозвало свою апелляцию в Спортивный арбитражный суд», — говорится в сообщении.
В WADA отметили, что Синнер не намеревался нарушать антидопинговые правила, поскольку это произошло из-за халатности членов его команды. Также, по мнению агентства, запрещенный препарат не дал никаких преимуществ спортсмену для повышения результата. В WADA подчеркнули, что не добивались аннулирования результатов итальянца за исключением тех, что были указаны в первой инстанции — Международном агентстве по обеспечению честности в теннисе (ITIA).
Слушания по делу Синнера в Спортивном арбитражном суде должны были пройти 16 и 17 апреля.
В ITIA заявили, что приняли к сведению решение WADA о дисквалификации Синнера. «Первоначальный процесс проводился в соответствии с Всемирным антидопинговым кодексом и Антидопинговой программой тенниса. После тщательного расследования, проведенного ITIA и включающего рекомендации аккредитованных лабораторий WADA, мы были удовлетворены тем, что игрок установил источник запрещенного вещества и нарушение было непреднамеренным. Сегодняшний результат подтверждает этот вывод. Мы принимаем к сведению заявление Всемирного антидопингового агентства относительно соглашения, достигнутого между WADA и Янником Синнером», — говорится в заявлении организации.
Дело Синнера
Допинг-проба, которая дала положительный результат, была взята у Синнера 10 марта на турнире серии «Мастерс» в американском Индиан-Уэллсе. В ней был обнаружен метаболит клостебола в низких концентрациях. Другая допинг-проба была взята во внесоревновательный период спустя восемь дней и показала наличие того же вещества. Однако в обоих случаях Синнер сумел оспорить временное отстранение, которое предусмотрено в подобных ситуациях, и продолжить выступать на соревнованиях. Игрок объяснил, что вещество попало в его организм в результате заражения от члена команды, который наносил на свою кожу спрей, содержащий клостебол, для лечения небольшой раны. В ITIA посчитали объяснения теннисиста заслуживающими доверия и не стали возражать против апелляций спортсмена об отмене временного отстранения. Позднее в WADA заявили, что будут требовать дисквалифицировать Синнера сроком от одного до двух лет.
После этого ITIA передало дело в независимый трибунал для рассмотрения фактов. Слушания прошли 15 августа. После завершения слушаний трибунал пришел к выводу об отсутствии вины или халатности со стороны игрока, что позволило ему избежать дисквалификации. Однако итальянец был лишен призовых и 400 заработанных очков на турнире в Индиан-Уэллсе, на котором он дошел до полуфинала.
Синнеру 23 года, он возглавляет рейтинг ATP с июня. Итальянец выиграл 19 турниров под эгидой организации. Он является победителем трех турниров Большого шлема — Открытого чемпионата Австралии (2024, 2025) и Открытого чемпионата США (2024). В 2023 году Синнер стал обладателем Кубка Дэвиса.
Первый турнир после завершения дисквалификации Синнера пройдет в Риме. Соревнование серии «Мастерс» состоится с 7 по 18 мая.