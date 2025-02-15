Теннисиста Синнера дисквалифицировали на три месяца за нарушение антидопинговых правил

Допинг-проба, которая дала положительный результат, была взята у Синнера 10 марта на турнире серии «Мастерс» в американском Индиан-Уэллсе. В ней был обнаружен метаболит клостебола в низких концентрациях. Другая допинг-проба была взята во внесоревновательный период спустя восемь дней и показала наличие того же вещества. Однако в обоих случаях Синнер сумел оспорить временное отстранение, которое предусмотрено в подобных ситуациях, и продолжить выступать на соревнованиях. Игрок объяснил, что вещество попало в его организм в результате заражения от члена команды, который наносил на свою кожу спрей, содержащий клостебол, для лечения небольшой раны. В ITIA посчитали объяснения теннисиста заслуживающими доверия и не стали возражать против апелляций спортсмена об отмене временного отстранения. Позднее в WADA заявили, что будут требовать дисквалифицировать Синнера сроком от одного до двух лет.