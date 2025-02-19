Рублев вышел в четвертьфинал теннисного турнира в Дохе

ДОХА, 19 февраля. /ТАСС/. Россиянин Андрей Рублев обыграл португальца Нуну Боржеша в матче второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Дохе.
Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:4 в пользу Рублева, посеянного на турнире под 5-м номером. Боржеш выступал без номера посева. В четвертьфинале россиянин сыграет с австралийцем Алексом де Минауром (2-й номер посева).
Рублеву 27 лет, он является 10-й ракеткой мира. На его счету 16 титулов ATP. На турнирах Большого шлема теннисист не проходил дальше четвертьфинала. В 2021 году Рублев в паре с Анастасией Павлюченковой стал олимпийским чемпионом в миксте, а в составе команды России выиграл Кубок Дэвиса и Кубок ATP.
Боржешу 28 лет, он располагается на 39-й строчке мирового рейтинга. Португалец выиграл один турнир ATP в одиночном разряде. На турнирах Большого шлема спортсмен дважды доходил до четвертого круга.
Турнир в Дохе относится к категории ATP 500. В прошлом году победителем турнира стал россиянин Карен Хачанов, в 2023 году — его соотечественник Даниил Медведев. Из россиян победителями соревнований также становились Рублев (2020) и Николай Давыденко (2010).