Теннисист Рублев завоевал первый титул в 2025 году

Для Рублева это первый титул в нынешнем сезоне. Ранее россиянин проиграл в первом круге первого в сезоне турнира Большого шлема — Открытого чемпионата Австралии, не сумел защитить чемпионский титул в Гонконге, уступив во втором круге, а также дошел до четвертьфинала турнира в Роттердаме и до полуфинала на турнире в Монпелье.