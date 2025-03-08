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Махач шестой раз за последние полгода снялся по ходу матча

Он снялся с матча против Есуки Ватануки при счете 6:4, 2:4.

Источник: Спортс"

После US Open Махач уже шестой раз снялся по ходу матча. Причем последние три раза он делал это во втором сете после того, как выиграл первый.

На прошлой неделе чех выиграл титул в Акапулько. Для него это был дебютный трофей в ATP.