«Продолжай!» Леброн Джеймс поздравил россиянку Мирру Андрееву с титулом в Индиан-Уэллсе

Леброн отреагировал на видео, в котором Мирра рассказывает, что в последнее время часто пересматривает интервью с участием Леброна для дополнительной мотивации. В том числе Мирра вдохновлялась речью Леброна перед финалом Индиан-Уэллса.
«Поздравляю! Счастлив, что смог помочь, но, честно говоря, это сделала ТЫ САМА! Окупились твои тяжёлая работа, энергия и преданность (спорту). ПРОДОЛЖАЙ!» — написал Леброн в социальных сетях.
Напомним, в финале турнира в Индиан-Уэллсе Мирра Андреева со счётом 2:6, 6:4, 6:3 одолела первую ракетку мира из Беларуси Арину Соболенко.