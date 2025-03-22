Медведев после поражения в Майами: «Перед турниром сильно болела спина»

И соперник хорошо играл. Даже не будучи готовым на 100%, я вчера пробовал на тренировке играть сет — почти выиграл, мы 5:5 закончили. Все равно выходил, чтобы постараться победить — и, может быть, спина бы прошла через пару дней. Не получилось.