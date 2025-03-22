Медведев после поражения в Майами: «Перед турниром сильно болела спина»

"У меня сильно болела спина перед турниром, после Индиан-Уэллс. Поэтому тяжело было двигаться.
И соперник хорошо играл. Даже не будучи готовым на 100%, я вчера пробовал на тренировке играть сет — почти выиграл, мы 5:5 закончили. Все равно выходил, чтобы постараться победить — и, может быть, спина бы прошла через пару дней. Не получилось.
Надеюсь, что со спиной ничего серьезного — по идее, не должно быть, все должно нормально пройти. Но никогда не известно.
Играть было тяжело«, — сказал Медведев в интервью “Больше!”.
Провалище Медведева: разгромно проиграл, напсиховал на штраф, почти 100% вылетит из топ-10.