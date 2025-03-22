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Медведев после поражения в Майами: «Перед турниром сильно болела спина»

Во втором круге он проиграл Хауме Муньяру — 2:6, 3:6.

Источник: Спортс"

"У меня сильно болела спина перед турниром, после Индиан-Уэллс. Поэтому тяжело было двигаться.

И соперник хорошо играл. Даже не будучи готовым на 100%, я вчера пробовал на тренировке играть сет — почти выиграл, мы 5:5 закончили. Все равно выходил, чтобы постараться победить — и, может быть, спина бы прошла через пару дней. Не получилось.

Надеюсь, что со спиной ничего серьезного — по идее, не должно быть, все должно нормально пройти. Но никогда не известно.

Играть было тяжело«, — сказал Медведев в интервью “Больше!”.

Провалище Медведева: разгромно проиграл, напсиховал на штраф, почти 100% вылетит из топ-10.