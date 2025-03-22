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Мирра Андреева выиграла 13-й матч подряд

Во втором круге в Майами она обыграла Веронику Кудерметову — 6:0, 6:2.

Источник: Спортс"

Последний раз 17-летняя россиянка проигрывала в Дохе — Ребекке Шрамковой. После этого она выиграла тысячники в Дубае и Индиан-Уэллс.

Сейчас Андреева впервые в карьере выступает в основной сетке в Майами.

Дальше она встретится с Амандой Анисимовой.