Мирра Андреева выиграла 13-й матч подряд

Последний раз 17-летняя россиянка проигрывала в Дохе — Ребекке Шрамковой. После этого она выиграла тысячники в Дубае и Индиан-Уэллс.
Сейчас Андреева впервые в карьере выступает в основной сетке в Майами.
Дальше она встретится с Амандой Анисимовой.
Во втором круге в Майами она обыграла Веронику Кудерметову — 6:0, 6:2.
Последний раз 17-летняя россиянка проигрывала в Дохе — Ребекке Шрамковой. После этого она выиграла тысячники в Дубае и Индиан-Уэллс.
Сейчас Андреева впервые в карьере выступает в основной сетке в Майами.
Дальше она встретится с Амандой Анисимовой.