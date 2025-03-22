Азаренко завершила выступление на турнире WTA-1000 в Майами

В матче второго раунда трехкратная чемпионка этих соревнований встречалась с чешкой Каролиной Муховой (14) и после проигрыша в первом сете со счетом 0:6 не смогла продолжить игру. В 1/64 финала белоруска выиграла у украинской теннисистки Ангелины Калининой (55) — 6:3, 6:1. Азаренко становилась победительницей турнира в Майами в 2009, 2011 и 2016 годах.
Лидер мирового рейтинга белоруска Арина Соболенко в 1/32 финала разгромила в двух партиях болгарскую теннисистку Викторию Томову (64) — 6:3, 6:0, а во втором круге будет соперничать с румынкой Еленой-Габриэлой Рузе (102).
Miami Open — 2025 финиширует 30 марта, его чемпионка заработает $1,2 млн и 1000 рейтинговых очков. Год назад этот турнир выиграла американка Даниэль Коллинз.