Азаренко завершила выступление на турнире WTA-1000 в Майами

В матче второго раунда трехкратная чемпионка этих соревнований встречалась с чешкой Каролиной Муховой (14) и после проигрыша в первом сете со счетом 0:6 не смогла продолжить игру. В 1/64 финала белоруска выиграла у украинской теннисистки Ангелины Калининой (55) — 6:3, 6:1. Азаренко становилась победительницей турнира в Майами в 2009, 2011 и 2016 годах.