Медведев о прорыве Мирры Андреевой: «Она круто играет. Надеюсь, будет продолжать»

— Вижу, что рекорд уже близко, осталось семь шайб. Надеюсь, он превзойдет этот рекорд. Вероятно, никто не сомневается, но в спорте всякое бывает. Надеюсь, он побьет рекорд Гретцки. Это будет нереально круто. Больше ничего не могу сказать. Рекорд безумный — наверное, люди думали, что его вообще больше никто никогда не побьет. Поэтому очень классно, — сказал Медведев в интервью Игорю Рабинеру.