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Медведев о прорыве Мирры Андреевой: «Она круто играет. Надеюсь, будет продолжать»

17-летняя россиянка выиграла два подряд тысячника в Дубае и Индиан-Уэллс.

Источник: Спортс"

— Я не из тех, кто любит возлагать чрезмерное давление на других теннисистов. Играет она классно. Одно дело — взять титул, а другое — победить тех, кого Мирра победила на обоих турнирах. Она круто играет. Надеюсь, будет продолжать так же. Надеюсь, мы еще сыграем с ней вместе.

— Александр Овечкин близок к тому, чтобы побить рекорд Уэйна Гретцки. Может быть, что-то хотите ему сказать, пожелать?

— Вижу, что рекорд уже близко, осталось семь шайб. Надеюсь, он превзойдет этот рекорд. Вероятно, никто не сомневается, но в спорте всякое бывает. Надеюсь, он побьет рекорд Гретцки. Это будет нереально круто. Больше ничего не могу сказать. Рекорд безумный — наверное, люди думали, что его вообще больше никто никогда не побьет. Поэтому очень классно, — сказал Медведев в интервью Игорю Рабинеру.

Провалище Медведева: разгромно проиграл, напсиховал на штраф, почти 100% вылетит из топ-10.