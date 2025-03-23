Шнайдер назвала матч Андреевой против Соболенко игрой суперуровня

«Мне кажется, там все были просто в шоке и восторге одновременно. Мирра такой матч выдала, что Арина просто стояла в сторонке и не знала, что делать. Я уже находилась здесь, в Майами, начала тренироваться. Смотрела как раз, когда Мирра закрыла второй сет, а потом чуть-чуть третий. И была очень рада, потому что теннис был суперуровня. Не стала поздравлять ее сразу, поскольку представляла себе, что там творилось — медиа, фото. Поэтому оставила человека в покое, чтобы она просто немножечко отдохнула», — сказала Шнайдер.