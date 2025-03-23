Шнайдер назвала матч Андреевой против Соболенко игрой суперуровня

ТАСС, 23 марта. Россиянка Мирра Андреева и представительница Белоруссии Арина Соболенко показали теннис суперуровня в финале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Индиан-Уэллсе (США, штат Калифорния). Такое мнение «Спорт-Экспрессу» высказала российская теннисистка Диана Шнайдер.
В финале турнира Андреева со счетом 2:6, 6:4, 6:3 выиграла у Соболенко. Шнайдер выступает в парном разряде с Андреевой на крупных турнирах.
«Мне кажется, там все были просто в шоке и восторге одновременно. Мирра такой матч выдала, что Арина просто стояла в сторонке и не знала, что делать. Я уже находилась здесь, в Майами, начала тренироваться. Смотрела как раз, когда Мирра закрыла второй сет, а потом чуть-чуть третий. И была очень рада, потому что теннис был суперуровня. Не стала поздравлять ее сразу, поскольку представляла себе, что там творилось — медиа, фото. Поэтому оставила человека в покое, чтобы она просто немножечко отдохнула», — сказала Шнайдер.
Андреевой 17 лет, она занимает 6-е место в мировом рейтинге. На счету спортсменки три титула WTA. Лучшим результатом россиянки на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Roland Garros 2024 года. На Олимпийских играх в Париже Андреева стала серебряным призером в парном разряде вместе с Дианой Шнайдер.
Соболенко 26 лет, она является первой ракеткой мира, на счету спортсменки 18 титулов WTA. Белорусская теннисистка трижды побеждала на турнирах Большого шлема — на Australian Open (2023, 2024) и US Open (2024).