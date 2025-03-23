Российская теннисистка разгромно проиграла украинке на турнире в США

6 марта Международная федерация тенниса (ITF) сообщила, что приняла решение разрешить российским и белорусским теннисистам выступить на Олимпиаде во Франции в нейтральном статусе. В финал олимпийского турнира в парном женском разряде пробились россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер, в котором они уступили паре из Италии Сара Эррани / Ясмин Паолини. Остальные теннисисты из России не смогли завоевать медали Игр.