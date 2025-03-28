«Умру молодой»: крутая российская теннисистка потеряла все за одну ночь

«Было очень страшно. Они знали, кто я такая, знали, что я выиграла Rolex в выставочном матче. Это было не случайное ограбление, а наверняка хорошо спланированное. Я порывалась выбежать из комнаты, но мне связали руки — так крепко, что я потом несколько дней их не чувствовала. Нам угрожали ножами, а родителей избили, чтобы они открыли сейф. Отец получил серьезные травмы — перелом плеча, пришлось делать операцию».