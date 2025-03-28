«Умру молодой»: крутая российская теннисистка потеряла все за одну ночь

Начало карьеры и первые титулы
Анна родилась в Москве в 1987 году. Отец будущей теннисистки Джамал занимался бизнесом, а мать Наталья была домохозяйкой. Именно мама отдала восьмилетнюю Анну в теннисную секцию. К началу 2000-х годов Чакветадзе начала показывать хорошие результаты на турнирах серии ITF, и о ней заговорили.
В 16 лет Анна одержала первую победу в мировом туре, выиграв квалификационный матч на турнире в Будапеште. Параллельно теннисистка продолжала выступать на юниорском уровне. В 2003 году она добралась до финала Уимблдона, где уступила бельгийке Кирстен Флипкенс.
На взрослом турнире Большого шлема россиянка дебютировала год спустя. К тому времени Чакветадзе уже стояла в топ-200 мирового рейтинга, что позволило ей попасть в квалификацию Открытого чемпионата США. Выиграв все три отборочных матча, Анна вышла в основную сетку, где сходу забралась аж в третий круг, обыграв действующую чемпионку «Ролан Гаррос» Анастасию Мыскину.
Успех на US Open позволил Чакветадзе забраться в первую сотню рейтинга. В следующем сезоне Анна развила успех и завершила год на 33-й позиции. Так начался самый успешный период в карьере теннисистки. В 2006 году Чакветадзе дебютировала в составе сборной России на Кубке Федераций, где в раунде плей-офф против представительниц Хорватии выиграла матч в одиночном разряде и помогла россиянкам одержать победу.
Летом Чакветадзе обновила достижение на Открытом чемпионате США, дойдя на четвертого круга, а осенью — выиграла первый турнир WTA в карьере в китайском Гуанчжоу. Второй титул не заставил себя ждать — Чакветадзе повторила успех на домашнем Кубке Кремля. По ходу соревнований Анна обыграла Динару Сафину, Елену Дементьеву и Надежду Петрову.
«Расстроилась, что умру такой молодой»
Наивысших позиций Чакветадзе достигла в 2007 году. В начале сезона россиянка взяла третий титул, победив на турнире в австралийском Хобарте, затем дебютировала во второй неделе турнира Большого шлема, добравшись до четвертьфинала Australian Open. Ударное начало сезона позволило теннисистке впервые в карьере попасть в десятку лучших теннисисток мира.
К успехам того сезона Чакветадзе добавила полуфинал «Мастерса» в Майами, дебютный титул на траве в нидерландском Хертогенбосе и два подряд титула в США. Вишенкой на торте стала победа сборной России на Кубке Федераций, где Анна в финале против сборной Италии обыграла Франческу Скьявоне.
И все же 2007 год запомнился Анне в первую очередь не победами на корте. В декабре на ее дом в Подмосковье было совершено разбойное нападение. Преступники жестко обошлись с Анной и ее семьей, что не могло не оставить отпечаток на спортсменке.
Двадцатилетняя теннисистка только вернулась домой с выставочного турнира в Бельгии. Тот вечер Анна вместе с отцом, матерью и девятилетним братом Романом проводили в загородном доме. Поужинав, семья отправилась спать, но среди ночи Анна проснулась от шума. Как оказалось, в дом ворвались вооруженные грабители.
«В три часа ночи меня разбудили. В доме были пять незнакомых мужчин — в масках, темной одежде и выглядели огромными. Я услышала крик из другой комнаты. Поняла, что кричал отец. Сразу накатила паника. Я думала, что мне конец. Эти люди были вооружены пистолетами и ножами», — вспоминала Анна в интервью Avozdotenis.
Чакветадзе уверена, что тот день станет последним в ее жизни. «Я была очень расстроена мыслью, что умру такой молодой», — рассказывала теннисистка.
«Было очень страшно. Они знали, кто я такая, знали, что я выиграла Rolex в выставочном матче. Это было не случайное ограбление, а наверняка хорошо спланированное. Я порывалась выбежать из комнаты, но мне связали руки — так крепко, что я потом несколько дней их не чувствовала. Нам угрожали ножами, а родителей избили, чтобы они открыли сейф. Отец получил серьезные травмы — перелом плеча, пришлось делать операцию».
Отец Анны Джамал вспоминал, что теннисистка до последнего пыталась бороться с грабителями, но те взяли числом. Нападавшие даже били девушку по лицу.
«Они опрокинули меня на пол, стали скручивать сзади руки и давить, пока одну не сломали. Потом напали на жену Наташу и на Аню. Два раза ударили ее кулаком по лицу… Но как же она сопротивлялась! Я из своей комнаты слышал, как она билась с ними, несмотря на весь ужас».
По словам теннисистки, она благодарила бога, что грабители не заглянули в другую комнату, где спал младший брат. Его даже не разбудили. Семья подозревала, что грабители пробрались в дом не случайно, и в преступлении были замешаны близкие люди.
Преступники вынесли из дома абсолютно все ценное, что только смогли найти. Драгоценности, часы, все теннисные призы и подарки Чакветадзе, деньги… По словам отца теннисистки, только сумма украденных наличных составила около пяти миллионов рублей.
Было несколько версий того, как злоумышленники могли проникнуть в дом Чакветадзе. Сама теннисистка считала, что преступники забрались через крышу гаража. Семья тогда как раз занималась ее обновлением, и ремонтные работы помогли грабителям попасть в жилище. Эта версия косвенно подтверждала бы то, что в преступлении замешаны люди, близкие к теннисистке.
По мнению отца семейства, преступники угрозами заставили домработницу, спавшую в сторожке, открыть дверь дома. В СМИ была информация о том, что преступникам нужны были деньги якобы на операцию на сердце для больного ребенка. Однако они действительно знали, кого грабят, ведь, уходя, бросили фразу «Играй больше — мы вернемся!».
«Ограбление остановило карьеру»
Эпизод с ограблением действительно повлиял на Анну. Она вспоминала, что после нападения ей стало страшно находиться в Москве. Она переживала за родителей, которые остались жить в том же доме, и даже опасалась отпускать к ним в гости дочь.
«Тогда я была в топ-10, показывала лучшую игру в жизни, но потом все начало разваливаться. Думаю, это ограбление очень серьезно повлияло на мою карьеру, остановило ее развитие. Я была рада, что смогла дальше играть, потому что думала, что та ночь станет последней в моей жизни. Но, к сожалению, качество тенниса упало», — говорила она.
Действительно, несмотря на то что после 2007 года Анна выиграла еще несколько титулов, на прежний уровень она больше не вернулась. К 2011 году Чакветадзе выпала из топ-200 мирового рейтинга, а к ошибкам на корте прибавились проблемы со здоровьем. Анна стала падать в обмороки прямо на корте, да и травмы голеностопа давали о себе знать. В итоге теннисистка приостановила карьеру, а в 2013 года объявила о ее завершении.
Расследование ограбления дома Чакветадзе находилось на особом контроле тогдашнего главы Подмосковья. Через год полиция задержала несколько подозреваемых, один из которых признал вину. По данным следствия, участниками преступления стала группировка из трех уроженцев Грузии и двух граждан Белоруссии. Хотя и Анна, и ее отец до сих пор не уверены, что задержаны были настоящие виновники грабежа — в их показаниях отмечалось, что преступники разговаривали с молдавским акцентом, а связи арестованных с кем-то из близких к семье людей не подтвердились.
Роберт Шилькович