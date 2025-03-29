Касаткина сменила спортивное гражданство: «Я люблю Австралию и с гордостью объявляю, что буду представлять новую родину в теннисной карьере»

Очевидно, что это решение далось мне нелегко. Я хочу выразить свою благодарность и признательность моей семье, тренерам и всем, кто поддерживал меня на протяжении всего моего пути в теннисе. Я всегда буду уважать и ценить свои корни, но я очень рада начать новую главу в своей карьере и жизни под австралийским флагом. Спасибо всем за понимание и постоянную поддержку", — написала заслуженный мастер спорта России.