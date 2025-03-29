Меньшик на «Мастерсе» в Майами вышел во второй финал в карьере

Меньшик второй раз в карьере вышел в финал ATP. Первый был в прошлом году в Дохе, где он проиграл Карену Хачанову.
В Майами чех сыграет с Новаком Джоковичем, который выиграл их единственную предыдущую встречу — в прошлом году на «Мастерсе» в Шанхае.
Чех обыграл четвертую ракетку мира Тэйлора Фрица — 7:6 (4), 4:6, 7:6 (4). Для Меньшика это вторая победа над игроком топ-10 на турнире, а общий баланс за карьеру теперь составляет 7:5.
Меньшик второй раз в карьере вышел в финал ATP. Первый был в прошлом году в Дохе, где он проиграл Карену Хачанову.
В Майами чех сыграет с Новаком Джоковичем, который выиграл их единственную предыдущую встречу — в прошлом году на «Мастерсе» в Шанхае.