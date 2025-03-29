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Янчук считает, что Касаткина не добьется значимых успехов, представляя Австралию

Ранее теннисистка объявила о смене спортивного гражданства.

Источник: Gareth Fuller/PA Images via Getty Images

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Теннисистка Дарья Касаткина вряд ли одержит значимые победы, выступая за Австралию. Такое мнение ТАСС высказал заслуженный тренер России Виктор Янчук.

29 марта Касаткина объявила о смене спортивного гражданства на австралийское.

«Пусть представляет Австралию. Она своих лучших результатов уже достигла, вряд ли она выиграет еще что-то значимое. Турнир Большого шлема она уже не возьмет, и по возрасту Касаткина приблизилась к ветеранам. Еще лет пять она поиграет, но уже скорее будет доигрывать», — сказал Янчук.

«Погоды она особой не сделает. У нас появились молодые теннисистки, которые обошли ее по мастерству, да и в рейтинге. Мирра Андреева уже выше нее и по рейтингу, и по мастерству, Диана Шнайдер недалеко, и другие есть. Когда молодые уходят, это печально, но здесь не та ситуация», — добавил собеседник агентства.

Касаткиной 27 лет, она занимает 12-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации и была второй ракеткой России. На счету спортсменки восемь побед на турнирах под эгидой организации. Лучшим результатом теннисистки на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата Франции (2022). В 2021 году в составе российской команды Касаткина выиграла Кубок Билли Джин Кинг, в 2022-м ей присвоили звание заслуженного мастера спорта России.