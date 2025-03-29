Янчук считает, что Касаткина не добьется значимых успехов, представляя Австралию

«Погоды она особой не сделает. У нас появились молодые теннисистки, которые обошли ее по мастерству, да и в рейтинге. Мирра Андреева уже выше нее и по рейтингу, и по мастерству, Диана Шнайдер недалеко, и другие есть. Когда молодые уходят, это печально, но здесь не та ситуация», — добавил собеседник агентства.