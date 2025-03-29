Цзю оценил будущее Касаткиной в случае получения гражданства Австралии

«Я получил паспорт Австралии, но не отказывался от российского и никогда не откажусь. Для получения гражданства там нужно будет жить в течение нескольких лет. Даже не представляю, какие привилегии она получит с ним. Единственное — возможность путешествовать по всему миру», — отметил Цзю.