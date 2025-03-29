Цзю оценил будущее Касаткиной в случае получения гражданства Австралии

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Теннисистка Дарья Касаткина не получит серьезных привилегий в случае получения австралийского гражданства. Такое мнение ТАСС высказал бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю.
29 марта Касаткина объявила о смене российского спортивного гражданства на австралийское. Цзю в 1992 году переехал жить в Австралию, получил гражданство этой страны. В конце 2010-х годов он вернулся в Россию.
«Я получил паспорт Австралии, но не отказывался от российского и никогда не откажусь. Для получения гражданства там нужно будет жить в течение нескольких лет. Даже не представляю, какие привилегии она получит с ним. Единственное — возможность путешествовать по всему миру», — отметил Цзю.
«Визу в Америку я делаю в течение двух часов, логистика намного легче. По налогообложению — там очень большие налоги. 48 центов с доллара для физлиц и поменьше — для юридических лиц. Поэтому с точки зрения налогов там однозначно плюсов нет», — добавил он.
Касаткиной 27 лет, она занимает 12-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации и была второй ракеткой России. На счету спортсменки восемь побед на турнирах под эгидой организации. Лучшим результатом теннисистки на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата Франции (2022). В 2021 году в составе российской команды Касаткина выиграла Кубок Билли Джин Кинг, в 2022-м ей присвоили звание заслуженного мастера спорта России.