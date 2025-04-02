Шиманович уступила во втором круге турнира WTA-500 в Чарльстоне

В поединке второго раунда белоруска, занимающая 215-е место в мировом рейтинге, проиграла четвертой ракетке планеты американке Джессике Пегуле — 0:6, 3:6. Встреча продолжалась 1 час 11 минут.
В матче 1/32 финала Ирина Шиманович победила британскую теннисистку Хизер Уотсон (182-й номер рейтинга WTA) — 7:6 (10:8), 6:4. В основную сетку Ирина Шиманович пробилась через квалификацию, обыграв украинку Людмилу Киченок — 6:2, 0:6, 6:3 и представительницу США Эльвину Калиеву — 7:6 (8:6), 6:4.
Соревнования в Чарльстоне финишируют 6 апреля.