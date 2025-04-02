Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Шиманович уступила во втором круге турнира WTA-500 в Чарльстоне

2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Ирина Шиманович не сумела выйти в ⅛ финала турнира категории WTA-500 в американском Чарльстоне с призовым фондом $1 млн, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: НОК Беларуси

В поединке второго раунда белоруска, занимающая 215-е место в мировом рейтинге, проиграла четвертой ракетке планеты американке Джессике Пегуле — 0:6, 3:6. Встреча продолжалась 1 час 11 минут.

В матче 1/32 финала Ирина Шиманович победила британскую теннисистку Хизер Уотсон (182-й номер рейтинга WTA) — 7:6 (10:8), 6:4. В основную сетку Ирина Шиманович пробилась через квалификацию, обыграв украинку Людмилу Киченок — 6:2, 0:6, 6:3 и представительницу США Эльвину Калиеву — 7:6 (8:6), 6:4.

Соревнования в Чарльстоне финишируют 6 апреля.