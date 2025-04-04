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Павел Погребняк: «Овечкин — лучший российский спортсмен. Мирра еще юная, чтобы претендовать на это звание»

Капитан «Вашингтона» идет на втором месте по шайбам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (892), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

Источник: Спортс"

17-летняя Мирра Андреева в этом году выиграла два подряд турнира категории WTA 1000 и занимает седьмое место в мировом рейтинге.

"Андреева еще юная спортсменка, чтобы претендовать на звание лучшей в России. Сравнивать ее с Александром Овечкиным не стоит.

Считаю, что тут все очевидно. Овечкин — лучший российский спортсмен", — сказал бывший игрок сборной России по футболу Павел Погребняк.

Павел Погребняк: «Достижение Овечкина будет более значимым событием, чем рекорды Дзюбы. Это два мастера, которые в непростое для России время радуют нас бомбардирскими способностями».

Когда Овечкин побьет рекорд Гретцки: в ночь на субботу или воскресным вечером?