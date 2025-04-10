Лукашенко почти забросил теннис, но продолжает занятия биатлоном

«Я занимался и занимаюсь, но не столько, сколько раньше, биатлоном. В основном, зимой. Я бегаю на лыжах и неплохо стреляю. Но у меня еще теннис. Я, к счастью, освоил очень сложный вид спорта — теннис. Сейчас почти не играю, мало играю, очень травматичный вид спорта», — сказал он в интервью МТРК «Мир».