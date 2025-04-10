Лукашенко почти забросил теннис, но продолжает занятия биатлоном

МИНСК, 10 апреля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что у него сейчас мало времени для спорта, но он продолжает по возможности заниматься биатлоном.
«Я занимался и занимаюсь, но не столько, сколько раньше, биатлоном. В основном, зимой. Я бегаю на лыжах и неплохо стреляю. Но у меня еще теннис. Я, к счастью, освоил очень сложный вид спорта — теннис. Сейчас почти не играю, мало играю, очень травматичный вид спорта», — сказал он в интервью МТРК «Мир».
По его словам, времени на занятия спортом нет. Президент Белоруссии добавил, что хорошо разбирается в лыжном спорте. «Я знаю, что такое лыжи, я очень хорошо разбираюсь в лыжном спорте, я могу дать оценку, как кто бежит — правильно, неправильно и так далее», — отметил он.
При этом Лукашенко напомнил, что начинал с футбола. «Ну, а специальность моя — футбол, — вспоминает он. — Я был правым нападающим. Поэтому я и травмировал колено. Я упал на левое колено — ну, чего там, пройдет. А со временем нагрузки, нагрузки. С возрастом вернулось все».
Лукашенко также напомнил, что увлекается хоккеем и посещает тренировки. «Я действительно очень люблю спорт», — резюмировал он.