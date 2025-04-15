Кафельникова не впечатлила игра Даниила Медведева на грунте

МОСКВА, 15 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Выступление российского теннисиста Даниила Медведева на грунте в этом сезоне пока не впечатляет. Такое мнение ТАСС высказал победитель двух турниров Большого шлема в одиночном разряде и вице-президент Федерации тенниса России Евгений Кафельников.
На прошлой неделе Медведев проиграл австралийцу Александру де Минауру в матче третьего круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Монте-Карло — 2:6, 2:6.
«Учитывая то, как [Медведев] выступил на прошлой неделе, его игра никак не впечатляет, — сказал Кафельников. — Как и Андрея Рублева. Но у него есть тренеры, которые занимаются его подготовкой, пусть работают. Я влезать в это не хочу».
Ранее ТАСС сообщал, что Медведев очень серьезно готовился к грунтовой части сезону.