Кафельникова не впечатлила игра Даниила Медведева на грунте

«Учитывая то, как [Медведев] выступил на прошлой неделе, его игра никак не впечатляет, — сказал Кафельников. — Как и Андрея Рублева. Но у него есть тренеры, которые занимаются его подготовкой, пусть работают. Я влезать в это не хочу».