Александрова обыграла Самсонову на старте теннисного турнира в Штутгарте

Александровой 30 лет, она находится на 22-й строчке в рейтинге WTA в одиночном разряде. На счету спортсменки пять побед на турнирах под эгидой организации. Лучшим результатом россиянки на турнирах Большого шлема является выход в четвертый круг Уимблдона в 2023 году. В 2021 году в составе сборной России она выиграла Кубок Билли Джин Кинг.