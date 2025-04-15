Александрова обыграла Самсонову на старте теннисного турнира в Штутгарте

БЕРЛИН, 15 апреля. /ТАСС/. Россиянка Екатерина Александрова обыграла соотечественницу Людмилу Самсонову в матче первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в германском Штутгарте.
Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:3 в пользу Александровой. Обе теннисистки не имеют номера посева на турнире. В матче второго круга Александра встретится с победительницей встречи между россиянками Миррой Андреевой (6-й номер посева) и Эрикой Андреевой, которая заменила на турнире украинку Марту Костюк.
Александровой 30 лет, она находится на 22-й строчке в рейтинге WTA в одиночном разряде. На счету спортсменки пять побед на турнирах под эгидой организации. Лучшим результатом россиянки на турнирах Большого шлема является выход в четвертый круг Уимблдона в 2023 году. В 2021 году в составе сборной России она выиграла Кубок Билли Джин Кинг.
Самсоновой 26 лет, спортсменка занимает 19-е место в мировом рейтинге. В активе теннисистки пять побед на турнирах под эгидой WTA. Лучшим результатом россиянки на турнирах Большого шлема является выход в четвертый круг Уимблдона (2021) и Открытого чемпионата США (2022, 2024).
Турнир в Штутгарте проводится на грунтовых кортах и относится к категории WTA 500. Призовой фонд соревнований составляет более $1 млн. Действующей победительницей турнира является представительница Казахстана Елена Рыбакина. Из россиянок турнир выигрывали Надежда Петрова (2006), Светлана Кузнецова (2009) и Мария Шарапова (2012−2014).