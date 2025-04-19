Сегодня день рождения Марии Шараповой

Всего на ее счету 36 одиночных и три парных титула уровня WTA. В 2008-м она победила в Кубке Федерации в составе сборной России, а в 2012-м выиграла серебро на Олимпиаде в Лондоне.
Шарапова 21 неделю была первой ракеткой мира.
Россиянка завершила карьеру после Australian Open-2020.
В июле 2022-го она родила сына Теодора.
Как дела у Марии Шараповой? Показывает сыну альпак и фоткается с Рублевым.
Шарапова на «Ролан Гаррос» — последний «Шлем» россиянок. С Димитровым на трибунах и «чайным пакетиком» в интервью.