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Сегодня день рождения Марии Шараповой

Шарапова — пятикратная чемпионка «Больших шлемов». Она одна из семи обладательниц карьерного Большого шлема в истории профессионального женского тенниса.

Источник: Спортс"

Всего на ее счету 36 одиночных и три парных титула уровня WTA. В 2008-м она победила в Кубке Федерации в составе сборной России, а в 2012-м выиграла серебро на Олимпиаде в Лондоне.

Шарапова 21 неделю была первой ракеткой мира.

Россиянка завершила карьеру после Australian Open-2020.

В июле 2022-го она родила сына Теодора.

Как дела у Марии Шараповой? Показывает сыну альпак и фоткается с Рублевым.

Шарапова на «Ролан Гаррос» — последний «Шлем» россиянок. С Димитровым на трибунах и «чайным пакетиком» в интервью.