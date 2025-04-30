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Медведев о блэкауте в Мадриде: «Мне понравилось без телефона»

— Все нормально. Как и все, я несколько раз пытался сократить экранное время, но не получалось, потому что-то у тебя банковский перевод, то звонки от тренера, жены, детей. Ты не можешь не быть на связи.

Источник: Спортс"

— Только не говори, что у ваших детей уже есть телефоны.

— Нет, но, когда жены нет рядом, она звонит вместе с детьми. Так что без телефона нельзя.

А когда пропала возможность им пользоваться, мне понравилось. Это было очень классно. Мы поужинали бутербродами, потому что горячей еды не было. Мы с Кареном, Игорем Андреевым, моим тренером, моей женой просто наслаждались вечером. И, на самом деле, все получилось идеально: около 22:30 появилось электричество, я немного посидел в телефоне и лег спать. Идеально, — сказал Медведев в интервью на корте.