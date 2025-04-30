Медведев о блэкауте в Мадриде: «Мне понравилось без телефона»

А когда пропала возможность им пользоваться, мне понравилось. Это было очень классно. Мы поужинали бутербродами, потому что горячей еды не было. Мы с Кареном, Игорем Андреевым, моим тренером, моей женой просто наслаждались вечером. И, на самом деле, все получилось идеально: около 22:30 появилось электричество, я немного посидел в телефоне и лег спать. Идеально, — сказал Медведев в интервью на корте.