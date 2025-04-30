Даниил Медведев: «Для меня хард сейчас как грунт: проиграешь подачу и знаешь, что у тебя будет еще 47 возможностей ее вернуть»

— Комфортно полностью. Дело в том, что эти грунтовые корты даже быстрее, чем многие хардовые. Тут легче играть в стиле «подача плюс один удар». Например, в Майами у меня болела спина, я понимал, что мне нужно завершать розыгрыши в два-три удара, но что сделаешь, если мяч не летит. А здесь можно было бы, образно говоря, даже с больной спиной попытаться что-то сделать.
Быстрый корт, удобно играть в атакующий теннис. В Монте-Карло я тоже пытался, там было помедленнее, посложнее.
— Как это происходит: вы сели, подумали и решили, что будете этот сезон на грунте играть агрессивно?
— Нет, у меня все решения зависят от ситуации, корта, соперника. Здесь чувствую, что такая игра может дать мне результат. Четвертьфинал или победа на турнире — уже от соперников зависит.
А в каком-нибудь Индиан-Уэллс, если будешь играть в агрессивный теннис, но ты не Карлос Алькарас с ударом 180 километров в час, ты просто проиграешь в первом круге — какой в этом смысл? Да и в целом мне сейчас на грунте легче играть в агрессивный теннис, чем на харде. Потому что там не летит, а на грунте процент выигранных мячей в соотношении к ошибкам лучше.
— С заголовком «Медведев — грунтовик» вы, получается, согласны? Проценты побед подтверждают.
— Продолжу тему: для меня хард сейчас — как грунт. Вот мы [в четвертьфинале с Артуром] Фисом в Индиан-Уэллс играли, считаю, неплохо, особенно с учетом ветра, который там был. Третий сет: у меня брейк, у него брейк, я вернул брейк. Или [в ⅛ финала там же с Томми] Полом: 4:0, 4:4, 6:4, потом 6:0.
Раньше выходишь на хард, подача летит — и знаешь, что один брейк может решить весь матч. А сейчас проиграл свою в начале и знаешь, что у тебя будет еще 47 возможностей ее вернуть. Так что да: хард играется как грунт, процент побед становится почти равным, — сказал Медведев корреспонденту Спортса«» Андрею Васильеву.
Медведев — грунтовик. Да-да, не удивляйтесь.