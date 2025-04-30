Даниил Медведев: «Для меня хард сейчас как грунт: проиграешь подачу и знаешь, что у тебя будет еще 47 возможностей ее вернуть»

А в каком-нибудь Индиан-Уэллс, если будешь играть в агрессивный теннис, но ты не Карлос Алькарас с ударом 180 километров в час, ты просто проиграешь в первом круге — какой в этом смысл? Да и в целом мне сейчас на грунте легче играть в агрессивный теннис, чем на харде. Потому что там не летит, а на грунте процент выигранных мячей в соотношении к ошибкам лучше.