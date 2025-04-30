Петрова о потенциале Андреевой: «Мирра будет топ-игроком и выиграет несколько “Больших шлемов”, но навряд ли станет такой же, как Шарапова»

"Абсолютно согласна, что Мирра — наша главная звезда в теннисе на данный момент. К ней приковано все внимание не только российского тенниса, но и международного. Многие ее начали сравнивать с великими теннисистами, хотя все же забегать так вперед не стоит. У Андреевой действительно отличные физические данные, спокойная, холодная голова. Она обладает практически всеми ударами, имеет все в своем арсенале.
Сможет ли она стать самой успешной? Мое мнение, что Мирра будет топ-игроком, она может выиграть несколько «Больших шлемов», но навряд ли станет такой же, как, к примеру, Маша Шарапова, которая на протяжении долгого времени стояла на высоте, всю свою карьеру выигрывала «Большие шлемы» и добивалась всевозможных успехов", — цитирует Петрову ТАСС.
Чего добилась Мирра Андреева к 18-летию.
Все говорят, что Мирра — новая Шарапова. Так ли это?