Петрова о потенциале Андреевой: «Мирра будет топ-игроком и выиграет несколько “Больших шлемов”, но навряд ли станет такой же, как Шарапова»

"Абсолютно согласна, что Мирра — наша главная звезда в теннисе на данный момент. К ней приковано все внимание не только российского тенниса, но и международного. Многие ее начали сравнивать с великими теннисистами, хотя все же забегать так вперед не стоит. У Андреевой действительно отличные физические данные, спокойная, холодная голова. Она обладает практически всеми ударами, имеет все в своем арсенале.