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Мирра Андреева не сумела выйти в полуфинал турнира в Мадриде

Россиянка в четвертьфинале уступила американке Коко Гауфф.

Источник: Reuters

МАДРИД, 30 апреля. /ТАСС/. Россиянка Мирра Андреева проиграла американке Коко Гауфф в четвертьфинальном матче турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Мадриде.

Встреча завершилась со счетом 7:5, 6:1 в пользу Гауфф, посеянной на турнире под четвертым номером. Андреева выступала под седьмым номером посева. В полуфинале американка сыграет с полькой Игой Свёнтек.

Андреевой 18 лет, она занимает седьмое место в рейтинге WTA в одиночном разряде, на ее счету три победы на турнирах под эгидой организации. Ее лучшим результатом на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата Франции 2024 года. На Олимпийских играх в Париже Андреева стала серебряным призером в парном разряде вместе с Дианой Шнайдер.

Гауфф 21 год, она находится на четвертом месте в мировом рейтинге. На счету спортсменки девять титулов WTA. Победа на Открытом чемпионате США в 2023 году является единственной для американки на турнирах Большого шлема.

Турнир в Мадриде относится к категории WTA 1 000. Действующей победительницей соревнования является Свёнтек. Из россиянок на турнире побеждали Динара Сафина (2009) и Мария Шарапова (2014).