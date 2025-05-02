Соболенко вышла в финал на четвертом турнире подряд

Ранее в Индиан-Уэллс и Штутгарте она не смогла взять титул, уступив в финале, а в Майами стала чемпионкой. В Мадриде она также уже дважды выигрывала титул — в 2021-м и 2023-м.
Она стала третьей теннисисткой, которая в одном сезоне вышла в финал в Индиан-Уэллс, Майами и Мадриде — после Марии Шараповой в 2013-м и Серены Уильямс в 2015-м.
Соболенко также пятая теннисистка в истории, которая выиграла семь полуфиналов на тысячниках подряд. Ранее это сделали Каролин Возняцки, Виктория Азаренко, Мария Шарапова и Серена Уильямс.
В финале Соболенко встретится с Коко Гауфф, которой уступает 4:5 в личном противостоянии.